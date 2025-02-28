В Шереметьево отменили ограничения на работу

В пятницу, 28 февраля, в 3:45 в аэропорту Шереметьево отменили введенные ограничения.

Воздушная гавань работает в штатном режиме. Аэропорт возобновил прием и отправку самолетов.

В период действия ограничений на запасном аэродроме в Пулково приземлился один самолет, выполнявший рейс в Шереметьево, сообщил в своем телеграм-канале представитель Росавиации Артем Кореняко.

Напомним, ограничения на прием и отправку в Шереметьево были введены в 2:41 по московскому времени.

Данная мера, отметил Кореняко, была необходима для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов, что является приоритетной задачей.

Ранее сообщалось о том, что представитель авиакомпании «Победа» брал деньги с опоздавших пассажиров.