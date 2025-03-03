В Россию вернулись еще 33 жителя Курской области, вывезенные ВСУ

Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова в своем телеграм-канале рассказала о возвращении в Россию 33 жителей Курской области, которых ранее захватили и вывезли на территорию Украины боевики украинских вооруженных формирований.

По словам Москальковой, жителей Курской области удалось вернуть в Россию благодаря содействию Международного Комитета Красного Креста и белорусских коллег. Всего удалось эвакуировать 33 человека, в основном пожилых людей, а также четырех детей. У многих эвакуированных, по словам омбудсмена, тяжелые травмы и болезни. Всем оказывается необходимая помощь: с места эвакуации пострадавших и болеющих забирали десять машин скорой помощи.

«Каждый день созванивались с родственниками, помогали собирать документы, улаживать формальности. Параллельно вели переговоры с украинской стороной, добиваясь решения гуманитарного вопроса, были на связи с врио губернатора Курской области Александром Евсеевичем Хинштейном», — написала Москалькова.

Хинштейн заверил, что вернувшихся обеспечат всем необходимым: от одежды и средств гигиены, до техники и базовых вещей. Также помогут в кратчайшие сроки восстановить документы.

Ранее сообщалось, что сдавшийся офицер ВСУ вывел российских бойцов из окружения в Курской области.