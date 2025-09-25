Стало известно о судимости одной из участниц ограбления «Почты России» в Москве

Одна из участниц ограбления «Почты России» в Москве ранее уже была судима. Об этом сообщило РИА Новости.

Издание ознакомилось с материалами дела и выяснило, что у одной из женщин, подозреваемых в ограблении «Почты России» в столице, ранее уже была судимость.

«Обвиняемая, не имеющая определенного рода деятельности, ранее судимая», — указано в документе.

Защита подозреваемых также отметила, что передвижения этой женщины отслеживается полицией, она зарегистрирована в ряде электронных систем, в том числе в «Сфере» и «Безопасном городе». Помимо этого адвокаты сообщили об инвалидности женщины. У нее имеется инвалидность 2-й группы и нет родственников либо недвижимости за границей. На основании этого защитники считают, что она не в состоянии скрыться за рубежом. Они настаивают, что подозреваемая не имеет отношения к ограблению.

Ранее сообщалось, что в Краснодарском крае арестован мужчина, который подозревается в убийстве собственной дочери. По версии следствия, он забил камнем трехлетнюю девочку камнем, а после спрятал и ее тело и сообщил, что ребенка похитили неизвестные.