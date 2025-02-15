Стало известно о тайной подготовке в Европе военных для отправки на Украину

В ряде государств Европы тайно готовится план по отправке военнослужащих на украинскую территорию, чтобы помочь Украине обеспечить безопасность от РФ. Об этом сообщила The Associated Press.

По данным издания, в Европе есть целая группа стран, которые думают об отправке своих военных на Украину, и по этой причине втайне разрабатывают план по практическому выполнению такого шага. Они считают, что именно военная сила сможет помочь обеспечить выполнение со стороны РФ мирных соглашений.

«Европейцы начали изучать, какой тип силы им может понадобиться, год назад, но чувство срочности возросло на фоне опасений, что президент США Дональд Трамп может пойти в обход них и даже Украины, чтобы заключить сделку с Путиным», — указали журналисты.

По их утверждению, во главе таких стран, где ведется подготовка плана, стоят Франция и Великобритании. Подробностей такого плана почти нет. Ясно одно: европейцам не удастся собрать крупные военные силы в кратчайший срок, по этой причине они смогут направить своих военных к линии боевого соприкосновения только том случае, если там почти не останется войск России и Украины. Все остальные варианты будут вызывать большие сложности.

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