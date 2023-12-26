Стало известно о воздушной тревоге в Севастополе

Власти Севастополя объявили воздушную тревогу, об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев на личной странице в одной из социальных сетей.

В соответствии с мерами безопасности, жителям было рекомендовано принять неотложные и стандартные в таких условиях меры: плотно закрыть окна, перекрыть газ и воду, а также временно отключить электричество. Граждан также уведомили о необходимости укрыться в комнатах с несущими стенами.

В свете воздушной тревоги местных жителей и гостей города попросили укрыться в убежищах. Действия городских властей направлены на обеспечение максимальной безопасности граждан в условиях возможной угрозы.

Подробности и причины объявления воздушной тревоги не раскрываются. Население призвали соблюдать предписания и следить за обновлениями в местных источниках информации, чтобы быть в курсе ситуации.