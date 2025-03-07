Стало известно о возможном наказании для похитивших деньги у Волочковой брокеров

Прокурор запросил для участников хищения средств у своих клиентов брокеров от 14 до 20 лет лишения свободы. Среди обманутых инвесторов оказалась и балерина Анастасия Волочкова. Об этом сообщил ТАСС.

Брокерская компания QBF предлагала своим клиентам доверительное управление крупными финансовыми суммами. При этом обещался очень высокий процент дохода. Полученные деньги просто похищались руководством фирмы. По версии следствия, было похищено несколько сотен миллионов рублей. Среди обманутых инвесторов оказалась балерина Волочкова: у нее украли 1,7 млн. В итоге на скамью попали четыре человека из руководства компании.

«В ходе прений сторон государственный обвинитель попросил назначить подсудимым наказание в виде лишения свободы на срок от 14 до 20», — указали журналистам правоохранители.

Сами обвиняемые свою вину не признают.

Ранее Волочкова высказалась по поводу выброшенной со скалы кошки Муси, которая жила в Крыму в Ласточкином гнезде. Балерина выразила надежду, что в скором времени животное передадут в заботливые руки и помогут оправиться после случившегося. По словам Волочковой, поступок туриста был очень подлым.