Волочкову привела в шок история о сброшенной со скалы кошке Мусе

Балерина Анастасия Волочкова призналась, что как и многие шокирована историей из крымского «Ласточкиного гнезда», где петербуржец едва не погубил пушистую любимицу замка. Об этом она рассказала в беседе с The Voice.

Танцовщица посочувствовала кошке Мусе, которой не повезло попасться в руки неадекватного посетителя замка на Ялте. Балерина выразила надежду, что в скором времени животное передадут в заботливые руки и помогут оправиться после случившегося. По словам Волочковой, поступок туриста был очень подлым.

«У меня связана с котиком другая история. Мой директор два года назад его просто спас. Спас его от смерти. Это просто для нас очень драгоценный член семьи», — не вдаваясь в подробности заявила Волочкова.

Напомним, что мужчина из Санкт-Петербурга выбросил кошку Мусю с 40-метровой скалы. Он имел справку психиатрической клиники. Поступок объяснил тем, что животное вырывалось. Спустя несколько дней волонтеры нашли Мусю на скале. Оказалось, она проплыла 20 метров, а затем стала ждать помощи в расщелине. В дальнейшем пушистую не планируют возвращать в замок.