Стало известно об огромном штрафе, который грозит организаторам концерта Киркорова

Организаторов концерта Филиппа Киркорова в Санкт-Петербурге могут заставить выплатить штраф в размере до 800 тыс. руб. Такое заявление сделал Александр Хаминский, глава центра правопорядка в Москве и Московской области. Его точку зрения привело РИА Новости.

Известный певец Киркоров пострадал во время выступления в Санкт-Петербурге. Он получил ожог на сцене от пиротехники. В дальнейшем это привело к госпитализации, поскольку у артиста начались осложнения. Хаминский сообщил, что из-за этого могут возникнуть неприятности у тех, кто организовывал концерт. Если будет установлено, что были нарушены требования пожарной безопасности, то им могут выписать внушительный штраф.

«Если нарушение требований пожарной безопасности повлекло причинение даже легкого вреда здоровью человека, штраф составит от 700 тысяч до 800 тысяч рублей», — указал эксперт.

Он добавил, что в РФ нет специального закона, который регламентирует использование пиротехники. Несмотря на это, есть положения, которые ограничивают применение таких изделий в зданиях, в том числе и во время сценических выступлений.

Ранее сообщалось, что лечение Киркорова после полученного ожога может занять значительно больше времени, чем предполагалось. Ожог второй степени вызвал у артиста ряд осложнений, требующих внимательного медицинского наблюдения. Отмечается, что ему поставили диагноз «бурсит», «частичный некроз», «рожистое воспаление» и «лимфаденопатия».