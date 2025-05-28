Стало известно, что на лечение Киркорова потребуется больше времени, чем предполагалось

Лечение народного артиста РФ Филиппа Киркорова после полученного ожога может занять значительно больше времени, чем предполагалось. Об этом ТАСС сообщила пресс-секретарь певца Екатерина Успенская.

По ее словам, полученная во время концерта в Санкт-Петербурге травма не позволила артисту принять участие в концертных мероприятиях, посвященных 85-летию композитора Давида Тухманова, которые состоялись в Государственном Кремлевском дворце.

«Лечение идет полным ходом, но, возможно, времени для восстановления потребуется больше, чем предполагалось», — сказала Успенская.

Также она попросила представителей СМИ воздерживаться от ложных данных о диагнозах артиста, подчеркнув, что вся необходимая информация будет предоставлена официально.

По информации журнала Super, у Киркорова диагностировали ожог второй степени, который вызвал ряд осложнений, требующих внимательного медицинского наблюдения. Отмечается, что накануне артисту поставили диагноз «бурсит», «частичный некроз», «рожистое воспаление» и «лимфаденопатия».

Киркоров был госпитализирован в московскую клинику несколько дней назад после того, как на одном из концертов в Петербурге получил ожог из-за неудачного запуска фейерверков — на сцене, где выступал артист, искра от салютов попала ему на рукав.

Ранее сообщалось, что российский певец Филипп Киркоров решил перевезти прах матери в Москву.