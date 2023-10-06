Стало известно об особом порядке въезда в Россию для украинцев
Фото: [©Мурад Оруджев/РИА Новости]
С 16 октября для граждан Украины, которые прибывают из других стран, вводится особый порядок въезда. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на официальный документ.
Теперь такие граждане могут пересечь госграницу только через воздушный пропускной пункт в Шереметьево и автомобильный аналогичный пункт в Псковской области под названием «Лудонка».
На данный момент сообщается, что данная мера временна и связана с необходимостью обеспечить безопасность всех граждан России. Коснется новое правило граждан и до 14 лет в сопровождении опекуна или законного представителя из другой страны, и уже старше 14 лет.