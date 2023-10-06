Стало известно об особом порядке въезда в Россию для украинцев

С 16 октября для граждан Украины, которые прибывают из других стран, вводится особый порядок въезда. Об этом пишет ТАСС , ссылаясь на официальный документ.

Теперь такие граждане могут пересечь госграницу только через воздушный пропускной пункт в Шереметьево и автомобильный аналогичный пункт в Псковской области под названием «Лудонка».

На данный момент сообщается, что данная мера временна и связана с необходимостью обеспечить безопасность всех граждан России. Коснется новое правило граждан и до 14 лет в сопровождении опекуна или законного представителя из другой страны, и уже старше 14 лет.