Стало известно об отказе систем управления упавшего под Актау самолета за 50 минут до падения

У самолета, который потерпел крушение в районе Актау, отказали системы управления еще за 50 минут до его падения. Такие данные появились у телеграм-канала Baza.

Проблемы начались после столкновения воздушного судна со стаей птиц. После этого на борту лайнера взорвался газовый баллон, а также отказали рули высоты. Экипажу пришлось пилотировать самолет только при помощи изменения тяги двигателей. Сразу после этого командир корабля запросил посадку в Актау. При подлете к аэропорту он понял, что авиалайнер штатно посадить не получится, он делал несколько маневров, чтобы создать нужную конфигурацию для посадки. После этого было принято решение садиться на любую удобную площадку.

«В 9:29 самолет совершил жесткую посадку — передняя часть «Эмбраера» развалилась и загорелась, а вот хвостовая осталась целой. Все выжившие находились там. На данный момент известно о 32 выживших», — указал микроблог.

По некоторым данным, самолет во время своей посадки едва не упал на дома расположенного неподалеку села. Экипаж сумел увести свой борт от данного населенного пункта, который находится менее чем в двух километрах от места падения самолета.

Ранее уже сообщалось, что на борту упавшего самолета находилось 69 человек, в том числе пять членов экипажа. На данный момент спасатели насчитали 32 выживших. По предварительным данным, среди живых только один член экипажа.