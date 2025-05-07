Стало известно об участии российского вертолета в ликвидации БПЛА в Подмосковье

Вертолет Ка-52 принимает участие в уничтожении беспилотников в Московской области. Об этом стало известно телеграм-каналу Baza.

По информации источника, вражеские объекты российское военное воздушное судно ликвидировало в Орехово-Зуевском районе Подмосковья.

По данным телеграм-канала, местные жители зафиксировали Ка-52 в момент, когда он преследовал вражеские БПЛА в небе на больной высоте. На кадрах, оказавшихся в распоряжении редакции Baza, слышны звуки стрельбы очередями из встроенного в вертолет оружия — после этого дроны теряют управление и падают на землю.

На данный момент официальных заявлений от Министерства обороны РФ о применении вертолетов Ка-52 для борьбы с БПЛА не было.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о работе системы противовоздушной обороны (ПВО) в российской столице. Как минимум 14 вражеских БПЛА были уничтожены на подлете к Москве.