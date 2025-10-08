Стало известно об уничтожении более 50 украинских БПЛА минувшей ночью

В ночь с 7 на 8 октября силы противовоздушной обороны (ПВО) России перехватили десятки воздушных целей. По данным Министерства обороны РФ, с 23:00 мск 7 октября до 07:00 мск 8 октября дежурные подразделения ПВО уничтожили 53 украинских беспилотников.

Наибольшее количество воздушных целей нейтрализовали над территорией Белгородской области — 28 единиц.

Над Воронежской областью сбито 11 беспилотников, над Ростовской областью — 6 летательных аппаратов.

Над Брянской и Курской областями уничтожено по 2 БПЛА, над Липецкой, Тамбовской, Смоленской и Нижегородской областями — по одному беспилотнику.

Все воздушные цели своевременно обнаружены и нейтрализованы, чрезвычайных ситуаций и разрушений не допущено. Системы ПВО продолжают нести дежурство в усиленном режиме для обеспечения безопасности воздушного пространства страны.

