Стало известно об увеличении числа погибших от рук стрелка в Черногории

Стрелок из черногорского города Цетинье до своей гибели сумел застрелить 12 человек. Такие данные обнародовала Андрияна Настич, прокурор Высшей государственной прокуратуры в Подгорице. Ее слова привел ТАСС.

Настич сообщила, что убийства были произведены в пяти различных местах. Кафе стало только одним из мест преступлений.

«Во время этого происшествия погибло 12 человек, в том числе двое детей», — указала она.

Также стало известно, что число жертв может еще вырасти, поскольку в больнице сейчас находятся четверо раненых. Трое из них в стабильно тяжелом состоянии, а еще один в критическом. За их жизни сейчас бьются врачи.

Ранее уже сообщалось, что из-за стрельбы в Цетинье погибло 10 человек. Когда стрелявшего в них окружили правоохранители, то он попытался покончить с собой и впоследствии скончался по дороге в больницу. Часть из погибших была застрелена в кафе.