Убийца десяти человек в Черногории скончался

Полиция Черногории успешно завершила операцию по розыску Ацо Марциновича, расстрелявшего в кафе в Цетине десять человек и ранившего еще четверых.

Как сообщил глава МВД Данило Шаранович, нападавший пытался свести счеты с жизнью, но неудачно, он не умер на месте. Марцинович скончался по дороге в Клинический центр в Подгорице, приводит Радио и телевидение Черногории слова главы МВД.

Он также высказал предположение, что число жертв может вырасти до 12.

Смерть нападавшего также подтвердил премьер Черногории Милойко Спайич. Об этом он написал на своей странице в соцсети.

Напомним, в среду в районе Байице в кафе мужчина с инициалами А.М. расстрелял несколько посетителей, после чего скрылся. Жертвами расстрела стали десять человек, в том числе двое детей.

Из четверых раненых двоих прооперировали, двоим еще проводят операции в Клиническом центре Черногории.

Ранее сообщалось о том, что причиной расстрела в черногорском кафе могла стать личная ссора нападавшего с одним из пострадавших.