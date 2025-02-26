Стало известно об увольнении Зеленским командующего объединенными силами ВСУ

Генерал-майор Андрей Гнатов был уволен с должности командующего объединенными силами украинской армии. Об этом сообщило РИА Новости.

Издание сослалось на информацию с сайта украинского президента. Там появился указ, подписанный Владимиром Зеленским.

«Уволить Гнатова с должности командующего объединенных сил Вооруженных сил Украины», — говорится в документе.

Генерал Гнатов был назначен на этот пост в июне 2024 года. За год до этого в его отношении был вынесен заочный приговор в России. Суд приговорил Гнатова к 28 годам лишения свободы за те преступления, которые он и его подчиненные совершили на Донбассе в 2019 году.

Ранее сообщалось, что Зеленский отказался возвращать какие-либо долги США. Он категорически отверг саму возможность возврата каких-либо средств США, если они будут классифицированы как долговые обязательства. По утверждению украинского лидера, вся полученная от американской стороны поддержка имела форму грантового финансирования, а не кредитов.