Стало известно, по чьей инициативе Битмама отправилась в СИЗО

Уголовное дело в отношении Валерии Федякиной, более известной под псевдонимом Битмама, было возбуждено по заявлению ее бизнес-партнера Галика Гулакяна. Об этом сообщил ТАСС.

Издание сослалось на информацию, полученную от правоохранителей. По ней заявление в Следственный комитет было написано Гулакяном.

«Заявление написал Галик Гулакян, который занимался вместе с ней бизнесом. Он обвинил Федякину в причинении ущерба на сумму более 2 млрд руб.», — указали журналистам.

Между Гулакяном и Федякиной возник конфликт, и это стало причиной подачи заявления. Сама Битмама также написала заявление на компаньона, в котором обвиняет в хищении у нее около 30 млн руб. Свидетели по делу уже подтвердили, что конфликт между фигурантами дела был. Федякина вместе с братом занимались обменом денег на криптовалюту по поручению Гулакяна. При этом зачастую курс обмена был невыгодным для самой Битмамы, зато устраивал ее партнера. Все это и привело к конфликту.

Ранее сообщалось, что вместе с Битмамой в камере следственного изолятора разместили и ее малолетнюю дочь. Федякину специально разместили вместе с ребенком в такой камере, где содержатся арестованные вместе с детьми.