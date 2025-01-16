ТАСС: малолетний ребенок Битмамы находится с ней в одной камере СИЗО

Малолетнюю дочь блогера Валерии Федякиной, известной как Битмама, поселили с ней в одной камере СИЗО. Для нормального развития ребенка создали все необходимые условия, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

«Ребенок подсудимой Федякиной находится с ней в специализированной камере СИЗО № 6 «Печатники», ему созданы все условия для нормального развития, насколько это возможно в условиях следственного изолятора», — сказал он.

По данным источника, Федякина попросила о совместном нахождении с ребенком в ходе последнего заседания. Она пожаловалась, что испытывает стресс, оставляя надолго дочь одну, когда ее увозят для участия в процессе. Просьбу Федякиной одобрили.

В женском СИЗО №6 давно существует специализированная камера для мам с малолетними детьми, рассказал ТАСС ответственный секретарь ОНК Москвы, член СПЧ при президенте России Алексей Мельников.

«Там содержатся только женщины с детьми, иных заключенных туда не пускают», — подчеркнул он.

Мельников добавил, что в такой камере есть детские коврики и все необходимое для кормления и развития новорожденных. Кроме этого, малышей и их мам регулярно осматривают врачи.

«Там улучшенные условия содержания. В частности, у матерей есть возможность в любой момент принять душ самим и помыть ребенка», — добавил он.

Всего в камере может находиться до восьми человек, в ней есть холодильник и телевизор. Также в изоляторе имеется специализированная игровая комната.

Напомним, что Федякиной предъявили обвинения по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Максимальное наказание — до 10 лет лишения свободы и штраф в размере до 1 млн рублей. Блогер предлагала инвесторам вложения в криптовалюту с обещанием высокой доходности, после чего средства инвесторов пропадали. Все счета и активы подсудимой арестовали.