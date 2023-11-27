Стало известно о покушении на заместителя главы ВГА Харьковской Области

Глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев рассказал о покушении на своего заместителя.

Как пишет РИА Новости, согласно заявлению Ганчева, нападение произошло на сотрудника администрации, Александра Слисаренко.

По словам Ганчева, Слисаренко была оперативно оказана медицинская помощь и сейчас его жизни ничего не угрожает.

На момент передачи информации не было раскрыто конкретных деталей инцидента, и расследование находится в стадии начального этапа. Представители администрации Харьковской области подчеркнули, что обстоятельства происшествия выясняются, делом будут заниматься сотрудники правоохранительных органов региона.