Стало известно, сколько БПЛА защищают леса Нижегородской области
Почти 80 БПЛА защищают леса Нижегородской области
Нижегородская область активно внедряет современные технологии для защиты своих лесных массивов. На территории региональных лесных хозяйств сейчас задействовано 78 беспилотных летательных аппаратов, в числе которых — три системы дальнего радиуса действия. Это позволяет осуществлять масштабный и непрерывный мониторинг труднодоступных территорий. Об этом сообщает pravda-nn.ru.
Работу воздушного флота обеспечивают более 120 квалифицированных операторов, что превращает область в одного из лидеров в сфере применения БПЛА для экологических задач. Как отметил председатель законодательного собрания Евгений Люлин, созданная система видеонаблюдения и эскадрилья дронов надежно защищают леса от пожаров, что подтверждается отсутствием крупных возгораний в текущем сезоне.
Однако технологический прорыв требует правового закрепления. Как подчеркнул министр лесного хозяйства Роман Воробьев, сегодня отсутствует необходимая нормативная база — требуются четкие стандарты качества, регламенты работ и профессиональные требования к операторам. Без этого невозможно полноценное развитие беспилотной авиации в лесном хозяйстве.
Итогом системной работы стало решение о разработке предложений по совершенствованию федерального законодательства. Регион намерен не только сохранять, но и приумножать свои лесные богатства, создавая правовые и технологические предпосылки для этого на годы вперед.
Ранее сообщалось, что в Подмосковье за состоянием лесов будут следить с помощью беспилотников.