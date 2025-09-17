Стало известно, сколько БПЛА защищают леса Нижегородской области

Нижегородская область активно внедряет современные технологии для защиты своих лесных массивов. На территории региональных лесных хозяйств сейчас задействовано 78 беспилотных летательных аппаратов, в числе которых — три системы дальнего радиуса действия. Это позволяет осуществлять масштабный и непрерывный мониторинг труднодоступных территорий. Об этом сообщает pravda-nn.ru.

Работу воздушного флота обеспечивают более 120 квалифицированных операторов, что превращает область в одного из лидеров в сфере применения БПЛА для экологических задач. Как отметил председатель законодательного собрания Евгений Люлин, созданная система видеонаблюдения и эскадрилья дронов надежно защищают леса от пожаров, что подтверждается отсутствием крупных возгораний в текущем сезоне.

Однако технологический прорыв требует правового закрепления. Как подчеркнул министр лесного хозяйства Роман Воробьев, сегодня отсутствует необходимая нормативная база — требуются четкие стандарты качества, регламенты работ и профессиональные требования к операторам. Без этого невозможно полноценное развитие беспилотной авиации в лесном хозяйстве.

Итогом системной работы стало решение о разработке предложений по совершенствованию федерального законодательства. Регион намерен не только сохранять, но и приумножать свои лесные богатства, создавая правовые и технологические предпосылки для этого на годы вперед.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье за состоянием лесов будут следить с помощью беспилотников.