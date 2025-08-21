Стало известно, сколько километров пути отремонтировали на МЖД в Рязанской области

Пассажирам Московской железной дороги стоит быть готовым к временным изменениям в движении поездов, однако у этих неудобств есть веская и важная причина. В Рязанской области завершился масштабный этап ремонтно-путевых работ, который затронул несколько ключевых направлений. Всего было обновлено более 16 километров путей, включая протяженные участки возле Новой Пустыни, Шелухово, Рыбного и Серебряных Прудов. Параллельно строители уложили 12 новых стрелочных переводов, которые являются критически важными элементами инфраструктуры для маневрирования составов. Об этом сообщает издание 7info.

Для достижения максимальной эффективности и скорости подрядчики применяли технологию «закрытого перегона». Ее главное преимущество — возможность сконцентрировать всю технику и персонал на одном участке, полностью исключив движение поездов на время ремонта. Это позволило выполнить большой объем задач в сжатые сроки и с высочайшим качеством, что практически невозможно при работе на действующей линии с пропуском составов.

Подобные мероприятия, несмотря на вызываемые ими временные корректировки расписания, напрямую влияют на безопасность миллионов пассажиров и бесперебойность грузовых перевозок. Обновленная инфраструктура снижает риск возникновения внештатных ситуаций и повышает общую надежность транспортного сообщения.

Таким образом, эти плановые работы — не просто текущее обслуживание, а целенаправленные инвестиции в развитие железнодорожных услуг. МЖД призывает пассажиров с пониманием отнестись к временным мерам, которые в итоге ведут к более комфортному, безопасному и стабильному движению поездов в столичном регионе и за его пределами.

