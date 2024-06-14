Стало известно, сколько квартир повреждено в Шебекино после обстрела ВСУ

Глава Белгородской области Вячеслав Гладков в своем официальном канале в социальных сетях вечером пятницы, 14 июня, рассказал о том, сколько квартир оказались повреждены в городе Шебекино в том самом многоквартирном доме, подъезд которого рухнул после атаки ВСУ.

Так, по словам главы региона, повреждены оказались сразу 20 квартир. Сам подъезд рухнул в четырехподъездной секции пятиэтажного дома. Все равно, эти данные являются лишь предварительными. Специалисты провели визуальный осмотр стройконструкций и выяснили, что полностью обрушились конструкции именно второго подъезда.

Напомним, что в ближайшее время будет создан проект по восстановлению и проведению детального ремонта. Подъезд многоквартирного дома в Шебекино рухнул в результате обстрела со стороны Украины, известно, что число пострадавших увеличилось до семи.