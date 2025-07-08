Осенью в России введут внесудебный порядок взыскания налоговых долгов с граждан

В ноябре правительство планирует запустить процедуру внесудебного взыскания налоговых задолженностей с российских граждан. Как пишут «Известия», это затронет тех, кто самостоятельно сообщает о своих обязательствах, например, через самостоятельную подачу деклараций.

Стало известно, что 7 июля на заседании правительственной комиссии было принято решение поддержать указанную инициативу.

Как сообщил Юрий Мирзоев, генеральный директор юридической компании «Митра», налоговая служба направит уведомление или требование об уплате. Если гражданин не заплатит или не подаст возражение, налоговая инспекция самостоятельно примет решение о взыскании.

"В первую очередь плата будет списана с банковских счетов, после чего приставы смогут взыскать долг за счет имущества", - уточнил собеседник издания.

По имеющейся информации, сведения о принятом решении можно будет получить на сайте Федеральной налоговой службы, на портале «Госуслуги» или по почте. В случае подачи жалобы на налог, налоговая служба будет действовать через суд.

В Федеральной налоговой службе (ФНС) в свою очередь пояснили, что ежегодно по всей стране рассматривается около 4,5 миллиона дел о взыскании задолженности. В 99,9% случаев требования налоговых органов имеют под собой основания, что и позволяет перевести часть дел на внесудебный порядок.

Ранее сообщалось, что миллионы россиян не могут выехать из страны из-за долгов.