Стало известно, сколько украинских БПЛА сбили над территорией России

В течение прошедшей ночи, с 23:00 мск 10 декабря до 07:00 мск 11 декабря, дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и уничтожили 287 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа. Об этом сообщило Министерство обороны РФ. Воздушная атака затронула территорию 20 регионов России.

Наибольшее количество беспилотников было уничтожено над Брянской областью — 118 единиц. Над Калужской областью сбито 40 БПЛА. Такое же количество целей — 40 — нейтрализовано над Московским регионом, при этом 32 из них летели на Москву.

Над Тульской областью перехвачено 27 аппаратов, над Новгородской областью — 19. Над Ярославской областью сбито 11 дронов, над Липецкой областью — 10. Над Смоленской областью уничтожено 6 БПЛА.

Над Курской и Орловской областями сбито по пять беспилотников в каждой. Над Воронежской областью перехвачено 4 аппарата, над Рязанской областью — 2.

Ранее сообщалось, что силы противовоздушной обороны (ПВО) отразили масштабную атаку БПЛА на Москву.