Стало известно о состоянии двух пострадавших при жесткой посадке вертолета в Иркутской области
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Два человека, получившие травмы в результате аварийной посадки вертолета Ми-171 (вариант Ми-8) в Иркутской области, находятся в критическом состоянии. Всех шестерых пассажиров на борту доставили в больницу, сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.
«По информации областного министерства здравоохранения, для встречи борта со спасателями в аэропорт были направлены две реанимационные бригады скорой помощи. Все находившиеся на борту шесть человек доставлены в иркутскую областную больницу. Двое из них находятся в тяжелом состоянии», — сообщил чиновник.
На данный момент врачи делают все возможное, чтобы стабилизировать состояние раненых. Медицинские учреждения региона оснащены необходимым оборудованием и лекарственными средствами для оказания помощи пострадавшим.
Власти намерены провести детальную проверку всех служб, связанных с эксплуатацией вертолетов, чтобы предотвратить подобные инциденты в будущем.
Ранее сообщалось, что спасатели установили причину аварийной посадки вертолета в Иркутской области.