Стало известно «темное прошлое» одной из жертв взрыва в Тульской области

Алексей Курвяков, чья жизнь трагически оборвалась в результате взрыва в Куркино, ранее проходил по уголовному делу, связанному с вымогательством. «Тульская служба новостей» (ТСН24) сообщила , что речь идет об инцидентах, когда у жителей Куркино, включая экс-бойца ЧВК «Вагнер», совершившего матереубийство, требовали деньги.

Судебный вердикт в отношении группы вымогателей был вынесен летом 2025 года, однако Курвяков не предстал перед судом вместе с тремя другими подозреваемыми. Его дело было выделено в отдельное производство.

В состав группы, занимавшейся вымогательством, входили Эдуард Поверин, Михаил Обоянцев и Роман Гуров. Последний, согласно материалам дела, был лидером и человеком, имевшим «авторитет в преступном мире».

Дело содержит эпизоды вымогательства денег у предпринимателя и местных жителей, предположительно, связанных с наркоторговлей. Другой жертвой стал бывший участник СВО Александр Г., приговоренный в 2021 году к 14 годам лишения свободы за убийство матери. Он жестоко избил ее, засунул в рот статуэтку и поджег дом.

У Александра Г. потребовали миллион рублей, утверждая, что во время отбывания наказания он якобы принадлежал к низшей касте заключенных. Курвяков и Обоянцев прибыли в автосервис, где находился Г., и Курвяков избил бывшего «вагнеровца», припомнив ему убийство матери и относительно мягкий приговор.

К следующей встрече потерпевший собрал 930 тыс. руб., но его снова избили. Обоянцев, как сообщает ТСН24, разбил бутылку об голову Г. и порезал ему руку осколками. Экс-боец ЧВК отдал деньги.

Сообщники получили сроки от восьми с половиной до 11 с половиной лет тюремного заключения. Данные о приговоре для Курвякова отсутствуют.

Ранее сообщалось, что четверо мужчин конфликтовали до взрыва близ дома в Тульской области.