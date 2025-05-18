Стало известно, зачем Россия задержала танкер Эстонии

Россия впервые задержала нефтяной танкер Green Admire, вышедший из эстонского порта Силламяэ. При этом ERR отмечает, что ранее задержания судов осуществляли только эстонцы.

Инцидент с либерийским танкером Green Admire, задержанным российскими властями в Финском заливе, вызвал дипломатическую напряженность между Москвой и Таллином.

Эстонская пресса со ссылкой на департамент транспорта сообщает, что был задержан танкер с грузом сланцевого масла. Судно должно было выдвинуться из Силламяэ в Роттердам по согласованному маршруту через российские территориальные воды.

По версии Таллина, выбранный путь был заранее согласован между Россией, Эстонией и Финляндией. Глава МИД Эстонии Маргус Цахкна заявил, что логистический путь пролегал по международным коридорам без пересечения госграниц.

Танкер под флагом Либерии был остановлен пограничным кораблем береговой охраны «Аметист». По предварительным данным, Россия запросила проверку документов. Однако российская сторона не давала официальных комментариев по ситуации.

Как отметил канал Shot, остановку судна произвели через несколько дней после попытки Эстонии и НАТО остановить российский танкер Jaguar под флагом Габона.

Ранее сообщалось, что эстонские ВМС назвали причину задержания танкера Jaguar в Балтийском море.