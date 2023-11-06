«Стало плохо посреди ночи»: пятиклассница из Серпухова умерла при загадочных обстоятельствах

Школьнице стало плохо посреди ночи после семейного праздника. У нее открылось кровотечение из носа. Родители вызвали скорую помощь, однако спасти ребенка не удалось.

Известно, что незадолго до гибели пятиклассница была на приеме у врача с симптомами ОРВИ. У девочки диагностировали гайморит и назначили промывание носа и уколы, после которых ей стало значительно лучше.

По информации издания, девочка росла в благополучной семье и хорошо училась в школе. Причину смерти сейчас пытаются установить эксперты.

Ранее сообщалось, что в подмосковном Одинцово подросток умер из-за резкого повышения температуры.