«Стало плохо посреди ночи»: пятиклассница из Серпухова умерла при загадочных обстоятельствах
SHOT: в Серпухове пятиклассница скончалась после сильного кровотечения из носа
Фото: [©Павел Лисицын/РИА Новости]
В подмосковном Серпухове при загадочных обстоятельствах умерла одиннадцатилетняя девочка, сообщил SHOT.
Школьнице стало плохо посреди ночи после семейного праздника. У нее открылось кровотечение из носа. Родители вызвали скорую помощь, однако спасти ребенка не удалось.
Известно, что незадолго до гибели пятиклассница была на приеме у врача с симптомами ОРВИ. У девочки диагностировали гайморит и назначили промывание носа и уколы, после которых ей стало значительно лучше.
По информации издания, девочка росла в благополучной семье и хорошо училась в школе. Причину смерти сейчас пытаются установить эксперты.
Ранее сообщалось, что в подмосковном Одинцово подросток умер из-за резкого повышения температуры.