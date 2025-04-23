Стамбул пережил ряд сильных землетрясений

Газета Yeni Şafak сообщила , что в Стамбуле зафиксировано сейсмическое событие магнитудой 6,2. Данные о подземных колебаниях указанной силы подтверждены и Управлением по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций (AFAD).

Эпицентр землетрясения магнитудой 6,2 находился в Силиври, в Мраморном море, недалеко от Стамбула. Министр внутренних дел Али Ерликая сообщил в социальной сети X, что в связи с тем, что землетрясение ощущалось и в близлежащих областях, AFAD и другие соответствующие организации приступили к анализу нанесенного ущерба.

Приблизительно в 12:50 были зафиксированы ощутимые колебания. Корреспондент РИА Новости, находящийся в районе Атакей на западе Стамбула, почувствовал толчки. Наблюдалось дрожание стен, раскачивание осветительных приборов, скрип мебели, и кратковременное отключение электроэнергии.

После первых толчков многие жильцы покинули свои дома, используя лестницы. Несмотря на предостережения, некоторые воспользовались лифтами.

В 13:03 последовала серия афтершоков меньшей интенсивности. Люди старались держаться на безопасном расстоянии от зданий, некоторые перемещали свои автомобили.

После землетрясения в городе возникли временные трудности с подключением к сети Интернет. По сведениям AFAD, магнитуда повторных толчков составила 4,4, а гипоцентр землетрясения располагался на глубине семи километров.

В телеграм-канале SHOT также сообщили о землетрясении в Стамбуле, оцениваемом в 5,6 балла. Предварительно, информации о пострадавших не поступало. Сохраняется вероятность новых подземных толчков.

Ранее сообщалось, что в аэропорту Стамбула впервые в Европе приземлились одновременно три самолета.