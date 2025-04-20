В аэропорту Стамбула впервые в Европе приземлились одновременно три самолета

Аэропорт Стамбула (IST) стал первым в Европе, где 17 апреля произошло уникальное событие — три самолёта совершили посадку и поднялись в воздух одновременно, сообщает телеканал CNN Türk.

Сообщается, что в ходе операции в аэропорту Стамбула одновременно совершили посадку три воздушных судна: Boeing 737-800 авиакомпании Turkish Airlines, выполнявший рейс TK1794 по маршруту Стокгольм — Стамбул, Airbus A321, следовавший рейсом TK2419 из Антальи в Стамбул, и Airbus A330, прибывший рейсом TK1822 из Парижа. Это событие стало уникальным и было показано в прямом эфире.

«Операция, состоявшаяся в 16.30, вошла в историю как первый случай одновременной посадки трех самолетов в аэропорту Стамбула. Таким образом, аэропорт Стамбула стал первым аэропортом в Европе, где впервые приземлились и взлетели три самолета. Момент посадки был зафиксирован на снимках радара», — передал телеканал.

Сообщается, что в рамках существующего проекта в аэропорту Стамбула предполагается увеличить количество основных взлётно-посадочных полос до шести.

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