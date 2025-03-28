Старинный Мандалайский храм в Мьянме разрушен землетрясением

Старинный Мандалайский храм в Мьянме не выдержал силы землетрясений, произошедших 28 марта в стране, пишет SHOT.

Памятник архитектуры, построенный в середине XIX века в городе Мандалай, разрушен. В момент землетрясения в нем находилось много посетителей.

Ранее сообщалось, что в Мьянме с перерывами в 12 минут произошло два землетрясения. По данным СМИ, в результате инцидента в одном из городов обрушился километровый мост. По информации сейсмологов, землетрясение достигало магнитуды 7,9.

По данным SHOT, за последние несколько часов зарегистрировано шесть повторных землетрясений. В ряде регионов страны введено чрезвычайное положение (ЧП).

По информации портала Eleven Myanmar, в результате обрушения монастырь в городе Таунгу в Мьянме погибли пятеро детей и послушник. Британская газета The Times сообщила, что в этом же городе в результате обрушения школы заблокированными оказались 20 детей.

Как сообщило издание DVD, еще две жертвы землетрясения в момент мощных толчков находились в одном из отелей. Здание, высотой 8 этажей в штате Шан, полностью обрушилось. Спасатели ведут поисковые работы.

Всего, по данным издание The New York Time (NYT), количество погибших в результате землетрясений в Мьянме достигло 20 человек.

Ранее сообщалось, что в Бангкоке обрушилось недостроенное высотное здание, в результате которого не менее 43 рабочих находятся под завалами.