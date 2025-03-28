В Бангкоке обрушилось недостроенное высотное здание: не менее 43 рабочих под завалами

По итогам землетрясения, которое произошло в Мьянме, в Бангкоке обрушился недостроенный небоскреб и завалил обломками не менее 43 рабочих. Об этом сообщило Agence France-Presse.

По результатам подземных толчков, которые произошли в Мьянме, в Бангкоке обрушилось недостроенное здание. Мощность землетрясения составила 7,7 балла.

«Обрушился 30-этажный небоскреб, строящийся для правительственных учреждений, в результате чего 43 рабочих оказались в ловушке», — указали журналисты.

После толчков началась эвакуация людей из высотных зданий. Метро прекратило работу как под землей, так и в наземной своей части. Мэрия планирует провести инспекцию высоток с целью определить, нанесен ли им какой-либо ущерб. Эксперты будут оценивать безопасность зданий, переживших землетрясение.

Также прекращена работа всех аэропортов в Таиланде. Полеты временно отменены, воздушные гавани не принимают рейсы. Местные власти уже объявили режим ЧП.

Ранее сообщалось о землетрясении в районе южных Курил. Его магнитуда составила 5,9 балла. Эпицентр подземных толчков находился в Тихом океане — примерно в 186 км юго-восточнее острова Симушир. Очаг землетрясения зафиксирован на глубине 52 км.