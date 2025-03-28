В Мьянме произошло два мощных землетрясения

На территории Мьянмы произошло землетрясение магнитудой 7,3. Об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

Эпицентр сейсмического события находился в 33 км к юго-западу от города Мандалай, население которого составляет около 1,2 млн человек. Очаг залегал на глубине 10 км.

По данным китайского сейсмологического управления, еще одно землетрясение, произошедшее в Мьянме, произошло с магнитудой 6,4. Толчки ощущались всего через 12 минут после первого сейсмособытия.

Первый сильный толчок зафиксирован в координатах 21,85 градуса северной широты и 95,95 градуса восточной долготы, с эпицентром, залегающим на глубине 30 км.

Второй толчок отмечен в координатах 21,60 градуса северной широты и 95,95 градуса восточной долготы, и его эпицентр также находился на глубине 30 км.

По информации портала Myanmar Now, из-за сильного землетрясения обрушился мост длиной более 1 км. Он соединял пригород Мандалая с городом Сикайн.

Мьянма — страна в Юго-Восточной Азии, занимающая западную часть полуострова Индокитай. Ранее, до 1989 года, она носила название Бирма. Мьянма граничит с Индией, Бангладеш, Китаем, Лаосом и Таиландом.

Ранее сообщалось, что из-за землетрясения в Бангкоке начали экстренно эвакуировать российских туристов.