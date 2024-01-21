Старовойт: При обстреле Курской области была повреждена сельская школа

Киевский режим обстрелял село Вишнево в Беловском районе Курской области. В результате обстрела, одним из взрывов были выбиты окна в спортивном зале и столовой местной школы. Никто не пострадал. Соответствующее заявление сделал губернатор области Роман Старовойт в своих социальных сетях .

В своем посте губернатор также заявил, что специалисты приступят к устранению последствий и ремонту школы, как только обстановка позволит это сделать.

За текущий месяц, украинские ВС атаковали область, как минимум, трижды. В среду, 17 января БПЛА повредил домовладение в селе Свердликово, 15 января в области было сбито 3 вражеских снаряда, а 14 января один из жителей Теткино пострадал во время атаки вражеских дронов.

Ранее Старовойт сообщал, что в Курске было отменено оповещение ракетной опасности.