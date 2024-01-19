В Курске отменили оповещение ракетной опасности

Вечером пятницы, 19 января 2024 года, в Курске объявляли ракетную опасность. Об этом в своем официальном канале рассказал губернатор Курской области Роман Старовойт.

По его данным, жителям рекомендовалось в случае нахождения дома не подходить к окнам, укрыться в тех помещениях, где есть сплошные стены (это могут быть кладовки, ванная, коридор или даже туалет).

В случае, если сигнал ракетной опасности застал на улице, то стоит уйти в безопасное место. Уже спустя меньше, чем полчаса, ракетной опасности был дан отбой.

Напомним, ранее мы рассказали о том, какие новые правила разрабатываются в России в связи с изменениями миграционной политики.