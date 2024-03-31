Старовойт: в Курской области объявлена опасность атаки беспилотников

В ночь на воскресенье, 31 марта, власти Курской области объявили опасность атаки беспилотников. об этом в своем аккаунте в соцсетях проинформировал губернатор региона Роман Старовойт.

Напомним, в последние месяцы ВСУ активизировались в плане постоянных ракетных атак и атак беспилотников по приграничным с Украиной районам Курской, брянской и Белгородской областей.

«Курская область: опасность атаки БПЛА. Силы и средства ПВО приведены в готовность для отражения возможной атаки», — написал он.

Власти Курской области попросили граждан быть бдительными и по-возможности не выходить на улицу.

Специальная военная операция на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года. Объявляя о ее начале, президент России Владимир Путин к главным целям отнес денацификацию и демилитаризацию соседнего государства, а также защиту мирного населения ДНР и ЛНР, который впоследствии стали частью РФ вместе с Запорожской и Херсонской областями.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров назвал главное условие для начала переговоров с Украиной.