Старшеклассник изнасиловал 12-летнюю девочку в Москве

Фото: [Медиасток.рф]

Старшеклассник совершил нападение на 12-летнюю девочку на детской площадке на улице Краснобогатырской, расположенной на востоке Москвы. Об этом сообщил портал MK.RU.

Согласно информации издания, подросток схватил незнакомую девочку и принудил ее к сексуальным действиям. Сотрудники полиции Москвы задержали молодого человека. В связи с произошедшим было инициировано уголовное дело.

