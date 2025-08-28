Старшеклассник изнасиловал 12-летнюю девочку в Москве

Старшеклассник совершил нападение на 12-летнюю девочку на детской площадке на улице Краснобогатырской, расположенной на востоке Москвы. Об этом сообщил портал MK.RU.

Согласно информации издания, подросток схватил незнакомую девочку и принудил ее к сексуальным действиям. Сотрудники полиции Москвы задержали молодого человека. В связи с произошедшим было инициировано уголовное дело.

Ранее сообщалось, что в Париже задержали подростка за изнасилование украинской туристки.