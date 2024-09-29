Стихия не отступает: площадь пожара в лесах под Ростовом после падения БПЛА ВСУ продолжает увеличиваться

Площадь лесного пожара в Ростовской области, который начался под утро воскресенья, 29 сентября, после падения украинского беспилотника к вечеру выросла до 100 га, проинформировал департамент лесхоза по Северо-Кавказскому и Южному федеральным округам.

Сообщается, что в настоящее время к тушению пожара привлечены 107 человек, задействованы 48 единиц специальной техники.

Как уточнили в ведомстве, сейчас принимаются все необходимые меры по недопущению переброски огня на жилые строения.

Ранее сообщалось, что из-за падения запущенного по Ростовской области вражеского дрона возник пожар в Милютинском районе. Первоначальная площадь пожара в лесном массиве составляла более 20 га.