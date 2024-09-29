Под Ростовом полыхают 20 га леса после падения дрона ВСУ, экстренные службы не могут локализовать пламя

Из-за падения запущенного по Ростовской области вражеского дрона возник пожар в Милютинском районе. Об этом в своем аккаунте в соцсетях написал губернатор региона Василий Голубев.

Согласно предварительной информации, к настоящему времени площадь пожара в лесном массиве составляет более 20 гектаров. В тушении задействованы необходимые силы и средства, отметил Голубев.

«В Милютинском районе в результате падения БПЛА начался лесной пожар. Сейчас его площадь — 20 га», — написал он.

Пострадавших пока не выявлено. Работу экстренных служб затрудняет сильный ветер, который помогает пламени разгораться всё сильнее. Для борьбы с пожаром пришлось задействовать вертолет МЧС. Угрозы для распространения возгорания на находящиеся поблизости населенные пункты нет, уточнил Голубев.

Ранее мы писали, что силы ПВО за ночь уничтожили 125 дронов ВСУ над семью регионами.