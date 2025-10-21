Стилистку Лерчек отправили в СИЗО за поддельные бренды: как поездка на Неделю моды обернулась тюрьмой

Известная стилистка Эльвира Янковская, обвиняемая в многомиллионном мошенничестве с люксовыми брендами, отправлена в СИЗО на полгода. Поводом для ужесточения меры пресечения стало ее путешествие в Милан и Париж во время судебного процесса. Об этом пишет РИА Новости.

Гагаринский суд Москвы принял жесткое решение в отношении стилистки Эльвиры Янковской, известной по работе с блогером Лерчек. Подписка о невыезде сменилась на содержание в следственном изоляторе после того, как обвиняемая проигнорировала заседание, улетев на Недели моды в Европу.

По версии следствия, Янковская годами обманывала клиентов из числа медийных персон. Она закупала дешевые реплики брендов Dior, Louis Vuitton и Birkin на столичных рынках, таких как «Садовод» и «Дубровка», а затем продавала их блогерам по цене оригиналов, исчисляющейся миллионами рублей за штуку. Ее поездка за границу, о которой она рассказывала в соцсетях, была расценена судом как попытка уклониться от правосудия. Теперь стилистке грозит реальный срок по статье о мошенничестве в особо крупном размере.

