Столб дыма поднялся над заводом в Челябинске

В Челябинске сняли на видео внушительный столб дыма, взметнувшийся над территорией завода. Кадры появились в телеграм-канале «Челябинск с огоньком».

На видеозаписи запечатлено облако характерного красно-коричневого оттенка, поднимающееся над промышленной зоной, расположенной вблизи Челябинского металлургического комбината (ЧМК).

По информации местных телеграм-каналов, схожее по виду облако уже наблюдалось над городом в текущем году во время проведения работ на ЧМК. На данный момент информация о причинах возникновения текущего инцидента отсутствует.

Ранее сообщалось, что в многоквартирном доме в Калининграде произошел взрыв бытового газа.