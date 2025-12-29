Столкновение на трассе Курган — Тюмень: легковушка вылетела на встречную полосу под колеса МАЗа

На федеральной трассе Курган — Тюмень произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадали два человека. Об этом сообщает интернет-издание «Ямал-Медиа» .

Авария случилась в понедельник, 29 декабря, на 178-м километре этой оживленной магистрали, где столкнулись легковой автомобиль Chery и большегруз МАЗ.

По предварительным данным, предоставленным пресс-службой Госавтоинспекции Тюменской области, причиной инцидента стал выезд легковушки на полосу встречного движения. За рулем Chery находилась 48-летняя женщина, чьи действия привели к лобовому или касательному столкновению с грузовиком. Сила удара оказалась значительной: травмы получили оба участника ДТП — как сама водитель легкового автомобиля, так и 27-летний водитель большегруза МАЗа.

В настоящее время сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего.

