Столкнулись в воздухе: в Италии погибли сразу двое опытных парашютистов во время прыжка

В Италии произошла трагедия, там во время прыжка с парашютами погибло сразу двое опытных спортсменов из-за столкновения в воздухе. Об этом сообщила газета Daily Star.

По информации издания, прыжок неподалеку от города Фано совершало сразу 14 человек. Двое из них уже недалеко от поверхности земли столкнулись в воздухе, стропы их парашютов сцепились между собой, и спортсмены рухнули вниз. Оба парашютиста погибли.

Один из них, 70-летний Эрмес Зампа, работал инструктором по парашютному спорту. На его счету было более 2 тыс. прыжков. Он увлекался этим видом спорта более 30 лет. Вторая погибшая — 63-летняя Виолетта Лайкецион, она переехала в Италию из Бразилии. Она была также опытной парашютисткой, за ее плечами порядка 6 тыс. прыжков. Причиной трагедии предварительно назвали человеческий фактор.

«В последнее время несчастные случаи в основном происходят из-за человеческой ошибки. Достаточно мгновения невнимательности, и вы не осознаете, насколько близко находитесь к другому парашюту», — указал журналистам Роберто Максио, директор итальянской компании Skydive Fano.

Ранее сообщалось, что британец Митчелл Дикин и его инструктор выжили после падения с высоты 3,5 километра в пустыне Невада. У тандем-пары отказали оба парашюта, и они врезались в землю на скорости более 70 км/ч, получив тяжелейшие, но не смертельные травмы.