Парашютист и инструктор уцелели после удара о землю на скорости 72 км/ч

Британец Митчелл Дикин и его инструктор выжили после падения с высоты 3,5 километра в пустыне Невада. У тандем-пары отказали оба парашюта, и они врезались в землю на скорости более 70 км/ч, получив тяжелейшие, но не смертельные травмы. Об этом сообщает MK.RU.

Парашютный прыжок, который должен был подарить 24-летнему британцу Митчеллу Дикину острые ощущения, едва не стоил ему жизни. На высоте 3350 метров над пустыней Невада у тандем-пары произошел двойной отказ парашютной системы — не сработали ни основной, ни запасной купола. Свидетели наблюдали, как инструктор и студент вошли в неконтролируемое вращение, не сумев стабилизировать падение.

Невероятно, но оба мужчины выжили, ударившись о землю на скорости около 72 км/ч. Митчелл, которого близкие называют Митчем, получил множественные переломы таза, ребер, повреждение легкого и почки. В американской больнице ему экстренно установили металлические пластины. Его партнерша запустила сбор средств на лечение, так как медицинские счета в США продолжают расти. Инструктор Хирон Аркос Понсе находится в критическом состоянии. Федеральное управление гражданской авиации США начало расследование инцидента, чтобы установить причины отказа парашютов.

Ранее итальянский экстремал погиб во время съемки прыжка с Альп в прямом эфире.