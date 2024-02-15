Столпотворение в аэропорту Шереметьево возникло из-за обнаружения предмета, похожего на гранату

Сотрудники аэропорта «Шереметьево» при досмотре обнаружили у одного из пассажиров предмет, похожий на ручную гранату, сообщили в компании. Разбирательство вызвало огромные очереди при входе в аэропорт.

В очереди в терминал В скопились сотни людей. Из-за этой задержки некоторые пассажиры не успели на свой рейс. При этом, несмотря на снегопад, рейсы из Шереметьево отправлялись в штатном режиме.

Выяснилось, что столпотворение случилось из-за временного закрытия терминала С. У одного из пассажиров обнаружили предмет, похожий на ручную гранату, на самом деле «боеприпас» оказался выполненной в оригинальной форме зажигалкой.

В настоящее время оба терминала открыты.

В январе Росавиация вводила ограничения на полеты в Шереметьево и Внуково из-за риска атаки беспилотников.