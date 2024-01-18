ТАСС: Росавиация ввела ограничения во втором гражданском аэропорту за сутки

Росавиация ввела ограничения на полеты уже во втором аэропорту за сутки. Об этом сообщает ТАСС .

Из сообщения ведомства следует, что для обеспечения безопасности пассажиров, перемещающихся по воздуху, 18 января были ограничены полеты некоторых самолетов в небе над Москвой. К середине дня закрытый накануне аэропорт Внуково возобновил работу в штатном режиме, а вот на гражданский аэропорт Шереметьево наложили ограничения. На данный момент международный аэропорт ограничен в приеме воздушных бортов. Предположительно, это связано с рисками из-за полетов беспилотников.

По данные Росавиации, аэропорт Домодедово продолжает работать без ограничений.

Ограничения на взлет и посадку во Внуково наложили из-за объявленного плана «Ковер». Позже разрешили только вылет самолетов, затем – влет, сейчас гражданский аэропорт работает в своем обычном режиме, ограничения сняты.