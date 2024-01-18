ТАСС: Росавиация ввела ограничения во втором гражданском аэропорту за сутки
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Росавиация ввела ограничения на полеты уже во втором аэропорту за сутки. Об этом сообщает ТАСС.
Из сообщения ведомства следует, что для обеспечения безопасности пассажиров, перемещающихся по воздуху, 18 января были ограничены полеты некоторых самолетов в небе над Москвой. К середине дня закрытый накануне аэропорт Внуково возобновил работу в штатном режиме, а вот на гражданский аэропорт Шереметьево наложили ограничения. На данный момент международный аэропорт ограничен в приеме воздушных бортов. Предположительно, это связано с рисками из-за полетов беспилотников.
По данные Росавиации, аэропорт Домодедово продолжает работать без ограничений.
Ограничения на взлет и посадку во Внуково наложили из-за объявленного плана «Ковер». Позже разрешили только вылет самолетов, затем – влет, сейчас гражданский аэропорт работает в своем обычном режиме, ограничения сняты.