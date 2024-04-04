Столтенберг допустил поражение Украины

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выразил признание того, что возможно, альянс не сможет обеспечить Украину необходимым количеством вооружения для противодействия России.

Об этом пишет РИА Новости. Столтенберг также упомянул возможный сценарий развития конфликта на Украине, в котором Киев потерпит поражение.

Однако, несмотря на эти откровения, Столтенберг отметил, что у НАТО нет планов направлять свои войска на Украину.

Ранее мы сообщали о том, что глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов высказал обеспокоенность по поводу создания миссии НАТО на Украине, предположив, что это может привести к легализации последующих шагов со стороны России.