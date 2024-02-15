Беспилотные аппараты будут предназначены для использования ВСУ в рамках специальной военной операции, предположительно в разминировании.

Такое заявление говорит о нарастающей напряженности между странами России и Запада. Российские военные укрепляют свои позиции, создавая заградительные минные поля, что представляет собой надежный барьер для дальнейшего продвижения ВСУ. По всей видимости, европейские союзники Зеленского собираются предоставить украинские войскам дополнительное подспорье для атак беспилотников по российским позициям и минным полям.

Ранее мы писали о том, что Верховный суд отклонил два иска Бориса Надеждина.