Страдает от деменции: Сотрудники Росгвардии Подмосковья отыскали потерявшуюся пожилую женщину
Сотрудники вневедомственной охраны Главного управления Росгвардии по Московской области из Серпухова помогли вернуться домой потерявшейся семидесятичетырехлетней местной жительнице, страдающей потерей памяти.
Отмечается, что экипаж находился на патрулировании, когда им поступило сообщение о том, что два часа назад пожилая женщина вышла на прогулку и заблудилась. Уточнив приметы пропавшей, росгвардейцы вскоре заметили ее на одной из городских улиц. Замерзшая пенсионерка не смогла назвать свою фамилию, а также было понятно, что она не могла ориентироваться в пространстве.
Сотрудники Росгвардии отогрели женщину в патрульном автомобиле. После чего, пропавшую оперативно доставили в отдел полиции, где ее уже ждали взволнованные близкие. Родные потерявшейся поблагодарили сотрудников Росгвардии за бдительность и отзывчивость.
Накануне стало известно, что житель Подмосковья пытался ограбить продуктовый магазин, угрожая продавцу ножом.