Страдает от деменции: Сотрудники Росгвардии Подмосковья отыскали потерявшуюся пожилую женщину

Отмечается, что экипаж находился на патрулировании, когда им поступило сообщение о том, что два часа назад пожилая женщина вышла на прогулку и заблудилась. Уточнив приметы пропавшей, росгвардейцы вскоре заметили ее на одной из городских улиц. Замерзшая пенсионерка не смогла назвать свою фамилию, а также было понятно, что она не могла ориентироваться в пространстве.

Сотрудники Росгвардии отогрели женщину в патрульном автомобиле. После чего, пропавшую оперативно доставили в отдел полиции, где ее уже ждали взволнованные близкие. Родные потерявшейся поблагодарили сотрудников Росгвардии за бдительность и отзывчивость.

Накануне стало известно, что житель Подмосковья пытался ограбить продуктовый магазин, угрожая продавцу ножом.