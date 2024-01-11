Житель Подмосковья пытался ограбить продуктовый магазин, угрожая продавцу ножом

Инцидент произошел в Шатуре. Злоумышленника задержали росгвардейцы, сообщила пресс-служба ведомства.

Во время патрулирования сотрудники Росгвардии обратили внимание на мужчину, который звал на помощь. Правоохранители выяснили, что несколько минут назад из продуктового магазина выбежал неизвестный с ножом. Он пытался пройти мимо кассы с неоплаченными покупками.

Злоумышленника заметила кассир, она пыталась остановить его. Однако мужчина начал угрожать ей ножом, бросил товар на полу магазина и скрылся в неизвестном направлении.

Хулигана задержали по горячим следам. Возбуждено уголовное дело.

Ранее сотрудники Росгвардии задержали в Орехово-Зуево грузчика магазина, который устроил дебош на рабочем месте.